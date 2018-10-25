На Львівщині поїзд збив на смерть юну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Мостиському районі Львівської області стався нещасний випадок на залізниці. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Львівської області, передає УНН.
“Внаслідок інциденту 17-річна дівчина отримала травми несумісні з життям та померла на місці події”, — йдеться у повідомленні.
Сигнал про подію надійшов до Мостиського відділення поліції 24 жовтня близько 23:00. Повідомлялося, що поблизу залізничного переїзду в селі Княжий Міст Мостиського району під потяг потрапила дівчина.
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Як попередньо встановили правоохоронці, швидкісний потяг сполученням Перемишль-Одеса здійснив наїзд на 17-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм школярка померла на місці події.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.291 Кримінального кодексу України (порушення чинних на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене статтею, — позбавлення волі на строк до п’яти років.
Тіло загиблої скероване на судово-медичну експертизу. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, 22 серпня на Чернігівщині комбайн збив на смерть 17-річну дівчину.