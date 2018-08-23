На Чернігівщині комбайн збив на смерть 17-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Чернігівській області у Ріпкінському районі сталась смертельна дорожна-транспортна пригода, у якій загинула місцева неповнолітня дівчина. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.
“Прокуратура Чернігівської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 23 серпня 2018 року, за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула дівчина 2001 року народження”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що 22 серпня 2018 року о 23:17 до чергової частини Ріпкинського відділення ЧВП ГУ НПУ в області по каналу “102” надійшло повідомлення про те, що біля села Ямище Ріпкинського району Чернігівської області виявлено дівчину без ознак життя.
На місці пригоди (близько 2 км від с. Ямище Ріпкинського району Чернігівської області у напрямку с. Сибереж Ріпкинського району Чернігівської області) на узбіччі дороги було виявлено труп жіночої статі без ознак життя.
У ході огляду місця події на узбіччі дороги виявлено протектор шин. Першочерговими розшуковими заходами вдалося встановити транспортний засіб, а саме комбайн марки Джон Дір, який знаходився на території тракторного парку одного з підприємств в с. Малий Листвен, Ріпкинського району Чернігівської області, зі слідами дорожньо-транспортної пригоди (пошкодження кузову, сліди бурого кольору тощо). Вказаний комбайн вилучено.
Також вдалося встановити водія вказаного транспортного засобу, ним виявився 39 річний чоловік, мешканець с. Велика Вісь.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії.
Хід досудового розслідування перебуває на контролі місцевої прокуратури, яка просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо аварії, повідомити до Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в області або Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури.
Нагадаємо, 9 серпня на Одещині у страшній ДТП загинула 20-річна дівчина.