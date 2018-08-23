В Черниговской области комбайн сбил насмерть 17-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Черниговской области в Репкинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла местная несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
“Прокуратура Черниговской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 23 августа 2018 года, по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла девушка 2001 года рождения”, — говорится в сообщении.
Установлено, что 22 августа 2018 года в 23:17 в дежурную часть Репкинского отделения ЧВП ГУ НПУ в области по каналу “102” поступило сообщение о том, что возле села Ямище Репкинского района Черниговской области обнаружена девушка без признаков жизни.
На месте происшествия (около 2 км от с. Ямище Репкинского района Черниговской области в направлении с. Сибереж Репкинского района Черниговской области) на обочине дороги был обнаружен труп женского пола без признаков жизни.
В ходе осмотра места происшествия на обочине дороги был обнаружен протектор шин. Первоочередными розыскными мероприятиями удалось установить транспортное средство, а именно комбайн марки Джон Дир, который находился на территории тракторного парка одного из предприятий в с. Малый Листвен, Репкинского района Черниговской области, со следами ДТП (повреждения кузова, следы бурого цвета и т.д.). Указанный комбайн изъят.
Также удалось установить водителя указанного транспортного средства, им оказался 39-летний мужчина, житель с. Большая Весь.
Проводятся первоочередные следственные действия.
Ход досудебного расследования находится на контроле местной прокуратуры, просит всех, кто обладает какой-либо информацией об аварии, сообщить в Репкинское ОП ЧОП ГУНП в области или Репкинского отдела Черниговской местной прокуратуры.
Напомним, 9 августа в Одесской области в страшном ДТП погибла 20-летняя девушка.