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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 16538 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109383 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117451 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156048 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148596 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138503 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174360 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118162 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Во Львовской области поезд сбил насмерть юную девушку

Во Львовской области поезд сбил насмерть юную девушку

Киев  •  УНН

 • 14217 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Мостиском районе Львовской области произошел несчастный случай на железной дороге. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Львовской области, передает УНН.

“В результате инцидента 17-летняя девушка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия”, — говорится в сообщении.

Сигнал о происшествии поступил в Мостиское отделения полиции 24 октября около 23:00. Сообщалось, что возле железнодорожного переезда в селе Княжий Мост Мостиского района под поезд попала девушка.

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Как предварительно установили правоохранители, скоростной поезд сообщением Перемышль-Одесса совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу. От полученных травм школьница умерла на месте происшествия.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 22 августа в Черниговской области комбайн сбил насмерть 17-летнюю девушку.

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