Во Львовской области поезд сбил насмерть юную девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Мостиском районе Львовской области произошел несчастный случай на железной дороге. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Львовской области, передает УНН.
“В результате инцидента 17-летняя девушка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия”, — говорится в сообщении.
Сигнал о происшествии поступил в Мостиское отделения полиции 24 октября около 23:00. Сообщалось, что возле железнодорожного переезда в селе Княжий Мост Мостиского района под поезд попала девушка.
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Как предварительно установили правоохранители, скоростной поезд сообщением Перемышль-Одесса совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу. От полученных травм школьница умерла на месте происшествия.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — лишение свободы на срок до пяти лет.
Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится досудебное расследование.
Напомним, 22 августа в Черниговской области комбайн сбил насмерть 17-летнюю девушку.