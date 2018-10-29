Во Львовской области грузовой поезд сбил подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Стрыйском районе Львовской области грузовой поезд ночью 29 октября сбил 17-летнего подростка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщении пресс-службы Департамента по защите гражданского населения Львовской областной государственной администрации.
"29 октября в 00:05 ч. На перегоне "Ходовичи-Стрый" грузовым поездом № 3001 сообщением "Стрый-Ходоров" было травмировано (ампутация двух ног) местного жителя 2001 года рождения. Карете скорой медицинской помощи травмированного доставили в Стрыйскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Мостисском районе Львовской области произошел несчастный случай на железной дороге.
Напомним, поезд травмировал нетрезвого мужчину во Львовской области. Предварительно, он заснул на рельсах.