Во Львовской области грузовой поезд сбил подростка

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 16583 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109386 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117454 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156052 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148599 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138506 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129234 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174361 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118162 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111505 просмотра
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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

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Актуальное
Во Львовской области грузовой поезд сбил подростка

Во Львовской области грузовой поезд сбил подростка

Киев  •  УНН

 • 6790 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Стрыйском районе Львовской области грузовой поезд ночью 29 октября сбил 17-летнего подростка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщении пресс-службы Департамента по защите гражданского населения Львовской областной государственной администрации.

"29 октября в 00:05 ч. На перегоне "Ходовичи-Стрый" грузовым поездом № 3001 сообщением "Стрый-Ходоров" было травмировано (ампутация двух ног) местного жителя 2001 года рождения. Карете скорой медицинской помощи травмированного доставили в Стрыйскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в Мостисском районе Львовской области произошел несчастный случай на железной дороге.

Напомним, поезд травмировал нетрезвого мужчину во Львовской области. Предварительно, он  заснул на рельсах.

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