Во Львовской области грузовой поезд сбил подростка

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Стрыйском районе Львовской области грузовой поезд ночью 29 октября сбил 17-летнего подростка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщении пресс-службы Департамента по защите гражданского населения Львовской областной государственной администрации.