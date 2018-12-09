Через ДТП у світі за рік загинули 1,35 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Через дорожньо-транспортні пригоди у світі за 2018 рік загинули 1,35 млн осіб: одна жертва кожні 24 секунди. Про це повідомляють у прес-центрі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає УНН.
"Смертність в результаті дорожньо-транспортних пригод (ДТП) продовжує зростати, складаючи 1,35 мільйона випадків смертей в рік. На сьогоднішній день травми в результаті ДТП є основною причиною смерті дітей і молодих людей у віці 5-29 років", - йдеться у новій доповіді ВООЗ.
Зазначають, що ризик смерті в результаті ДТП в країнах з низьким рівнем доходу, як і раніше в три рази перевищує аналогічний показник в країнах з високим рівнем доходу. Найвищі показники спостерігаються в Африці (26,6 випадків на 100 000 чоловік), а найнижчі - в Європі (9,3 випадків на 100 000 чоловік).
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Відмінності в рівнях смертності в результаті ДТП відображені також в розбивці по типам користувачів доріг. У глобальних масштабах на пішоходів та велосипедистів припадає 26% всіх випадків смерті в результаті ДТП, причому цей показник досягає 44% в Африці і 36% в Східному Середземномор'ї. На мотоциклістів і їх пасажирів припадає 28% всіх випадків смерті в результаті ДТП, але в деяких регіонах цей показник вище - так, наприклад, в Південно-Східній Азії він становить 43%, а в Західній частині Тихого океану - 36%.
Відзначають, що незважаючи на зростання загального числа випадків смерті, коефіцієнти смертності по відношенню до чисельності населення світу за останні роки стабілізувалися. Це дозволяє припускати, що заходи, які вживаються в деяких країнах із середнім і високим рівнем доходу, сприяють пом'якшенню ситуації.
Як повідомляв УНН раніше, протягом першого півріччя в Україні вже скоєно 68 тисяч ДТП.