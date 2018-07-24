В результате ДТП в Черкассах погибла женщина с ребенком

“Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в городе Черкассы на перекрестке улиц Черновола — Чайковского”, — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли женщина и малолетний ребенок. Указано, что это жена и сын полицейского.

“Личный состав Главного управления Национальной полиции в Черкасской области выражает соболезнования коллеге, сотруднику полиции, жена и малолетний сын которого погибли сегодня в результате смертельной ДТП”, — сообщили в ведомстве.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Человек, который обоснованно подозревается в совершении этого правонарушения был задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Напомним, три человека получили телесные повреждения в результате столкновения “Нивы” с “Мерседесом” во Львовской области.