Через ДТП у Черкасах загинула жінка з дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Жінка з дитиною загинули унаслідок ДТП, яка сталася сьогодні у Черкасах. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Черкаської області.
“Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні в місті Черкаси на перехресті вулиць Чорновола — Чайковського”, — йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії загинули жінка та малолітня дитина. Зазначено, що це дружина та син поліцейського.
“Особовий склад Головного управління Національної поліції у Черкаській області висловлює співчуття колезі, співробітнику поліції, дружина та малолітній син якого загинули сьогодні в результаті смертельної дорожньо-транспортної пригоди”, — повідомили у відомстві.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього правопорушення, було затримано відповідно до ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, троє осіб отримали тілесні ушкодження у результаті зіткнення “Ниви” з “Мерседесом” у Львівській області.