С декабря 2023 года через Дію уже перерегистрировано около 122 000 транспортных средств. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Начиная с 20 декабря прошлого года, когда была введена эта функция главным сервисным центром, и по состоянию на сегодня через Дію перерегистрировано около 122 тысяч транспортных средств. Когда мы называем эту цифру, то мы говорим о 2 гражданах - это покупатель и продавец. То есть, фактически 244 тысячи граждан уже не обращались в сервисные центры, а получили услугу онлайн - говорит Тимченко.

Заместитель министра уточнил, что услуга перерегистрации сейчас доступна только для транспортных средств категории В и мопедов. Он также отметил, что такие транспортные средства, как микроавтобусы или грузовые автомобили, пока не подлежат перерегистрации в этом порядке.

"Потому что транспортные средства, в которые вмещаются 8 пассажиров и водитель, они еще могут быть перерегистрированы, если больше, то они должны быть перерегистрированы непосредственно во время посещения сервисного центра", - сказал он Тимченко.

На вопрос о возможных изменениях законодательства в отношении микроавтобусов и грузовых автомобилей, заместитель главы МВД ответил, что министерство работает над этим вопросом.

Напомним,

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86,3 тысячи автомобилей, из которых 73% (63,1 тыс.) составляют подержанные легковые машины, а 27% (23,2 тыс.) - новые.