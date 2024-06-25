Через Дію оформили вже близько 122 тисяч транспортних засобів – МВС
Київ • УНН
З грудня 2023 року близько 122 000 українців перереєстрували свої автомобілі та мопеди через додаток Дія, уникаючи візитів до сервісних центрів.
З грудня 2023 року через Дію уже перереєстровано близько 122 000 транспортних засобів. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Починаючи з 20 грудня минулого року, коли була запроваджена ця функція головним сервісним центром, і станом на сьогодні через Дію перереєстровано близько 122 тисяч транспортних засобів. Коли ми називаємо цю цифру, то ми говоримо про 2 громадян - це покупець і продавець. Тобто, фактично 244 тисячі громадян вже не зверталися у сервісні центри, а отримали послугу онлайн
Заступник міністра уточнив, що послуга перереєстрації зараз доступна лише для транспортних засобів категорії В та мопедів. Він також зазначив, що такі транспортні засоби, як мікроавтобуси чи вантажні автомобілі, наразі не підлягають перереєстрації в цьому порядку.
"Бо транспортні засоби, в які вміщаються 8 пасажирів і водій, вони ще можуть бути перереєстровані, якщо більше, то вони мають бути перереєстровані безпосередньо під час відвідування сервісного центру", - сказав він Тимченко.
На запитання про можливі зміни законодавства стосовно мікроавтобусів та вантажних автомобілів, заступник глави МВС відповів, що міністерство працює над цим питанням.
Нагадаємо
У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86,3 тисячі автомобілів, з яких 73% (63,1 тис.) складають вживані легкові машини, а 27% (23,2 тис.) — нові.