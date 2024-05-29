73% куплених українцями автомобілів з початку цього року - вживані
Київ • УНН
У першому кварталі 2024 року 73% з 86,3 тис.автомобілів, імпортованих в Україну, були уживаними легковими автомобілями, в той час як 27% були новими.
У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86,3 тисячі автомобілів, з яких 73% (63,1 тис.) складають вживані легкові машини, а 27% (23,2 тис.) — нові.
Пише УНН з посиланням на Державну митну службу.
У I кварталі 2024 року в Україну завезли 63,1 тис. вживаних легкових автомобілів (73% від загальної кількості) і 23,2 тис. нових (27%).
Найбільше імпортували:
бензинових авто - 45,3 тис. штук (52%);
дизельних авто - 20 тис. штук (23%);електроавтомобілів - 15,3 тис. (18%);
гібридних автомобілів - 5,8 тис. штук (7%).
Нагадаємо
Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг виступив проти обмеження конкуренції з китайськими електромобілями. Посадовець наголосив, що глобальна конкуренція є стимулом для німецьких виробників створювати кращі та дешевші автомобілі.