В уряді ФРН розмірковують над обмеженнями щодо китайських автомобілів, міністр транспорту виступив з критикою

Введення мит на китайські електромобілі для захисту європейської промисловості перешкоджає чесної конкуренції. Про це у ЗМІ заявив міністр цифрових технологій і транспорту Німеччини Фолькер Віссінг, передає Euractiv та УНН.

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Підвищення тарифів на китайські електромобілі для захисту європейської промисловості було б неправильним підходом до сприяння міжнародній конкуренції, наголошує міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг.

Я вважаю, що добре - це конкуренція між технологіями в автомобільній промисловості. Глобальна конкуренція є стимулом для німецьких виробників створювати кращі та дешевші автомобілі. І я не хвилююся, що німецька автомобільна промисловість не витримає цієї конкуренції. Тому мене дивує, що деякі люди зараз закликають до обмеження конкуренції з боку держави. Це не має абсолютно нічого спільного з ринковою економікою.

При цьому Віссінг зауважив, що конкуренція повинна пропонувати рівні можливості, і це "не можна відкладати через втручання уряду".

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За словами представника уряду ФРН, підхід завжди повинен полягати в тому, щоб зробити конкуренцію чесною.

Мені не вистачає ретельного розслідування Комісії ЄС, яке показує, де конкуренція є нечесною. На цій основі можна було б зайнятися цим питанням. Але просто сказати, що у нас є підозра, недостатньо.