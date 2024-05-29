В правительстве ФРГ размышляют над ограничениями в отношении китайских автомобилей, министр транспорта выступил с критикой

Введение пошлин на китайские электромобили для защиты европейской промышленности препятствует честной конкуренции. Об этом в СМИ заявил министр цифровых технологий и транспорта Германии Фолькер Виссинг, передает Euractiv и УНН.

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Повышение тарифов на китайские электромобили для защиты европейской промышленности было бы неправильным подходом к содействию международной конкуренции, подчеркивает министр транспорта Германии Фолькер Виссинг.

Я считаю, что хорошо-это конкуренция между технологиями в автомобильной промышленности. Глобальная конкуренция является стимулом для немецких производителей создавать лучшие и более дешевые автомобили. И я не волнуюсь, что немецкая автомобильная промышленность не выдержит этой конкуренции. Поэтому меня удивляет, что некоторые люди сейчас призывают к ограничению конкуренции со стороны государства. Это не имеет абсолютно никакого отношения к рыночной экономике. - заявил федеральный министр.

При этом Виссинг отметил, что конкуренция должна предлагать равные возможности, и это "нельзя откладывать из-за вмешательства правительства".

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По словам представителя правительства ФРГ, подход всегда должен заключаться в том, чтобы сделать конкуренцию честной.

Мне не хватает тщательного расследования комиссии ЕС, которое показывает, где конкуренция нечестна. На этой основе можно было бы заняться этим вопросом. Но просто сказать, что у нас есть подозрение, недостаточно. - заявил Виссинг.

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