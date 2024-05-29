В правительстве ФРГ размышляют над ограничениями в отношении китайских автомобилей, министр транспорта выступил с критикой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

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БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  69516 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

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Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
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Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

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Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101174 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  124667 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  120007 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118335 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111186 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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27 мая 2024, 15:24  •  201523 просмотра

В правительстве ФРГ размышляют над ограничениями в отношении китайских автомобилей, министр транспорта выступил с критикой

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг выступил против ограничения конкуренции с китайскими электромобилями. Чиновник подчеркнул, что глобальная конкуренция является стимулом для немецких производителей создавать лучшие и более дешевые автомобили.

Новости Мира •   •  9961 просмотра
В правительстве ФРГ размышляют над ограничениями в отношении китайских автомобилей, министр транспорта выступил с критикой

Киевщина наращивает темпы строительства фортификаций: Кравченко показал видео укреплений

Киевская область наращивает темпы строительства военных укреплений при постоянной координации с военным командованием и строгом контроле со стороны правоохранительных органов для обеспечения надлежащего использования государственных средств.

Война •   •  9902 просмотра
Киевщина наращивает темпы строительства фортификаций: Кравченко показал видео укреплений

Британская разведка объяснила, почему рф отменила армейские игры и"танковый биатлон"

россия, вероятно, отменила ежегодные армейские международные игры и соревнования по "танковому биатлону", чтобы избежать критики в связи с отвлечением военных усилий от войны в Украине и потенциальным сокращением участия других стран.

Новости Мира •   •  11275 просмотра
Британская разведка объяснила, почему рф отменила армейские игры и"танковый биатлон"

"Законное действие, когда используется пропорционально": глава дипломатии ЕС заявил, что некоторые страны принимают снятие ограничений на оружие для Украины

Официальные лица НАТО и стран ЕС обсудили возможность разрешения украинским Вооруженным силам использовать западное оружие для нацеливания на военные объекты на территории России, для самообороны, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает законным действием в соответствии с международным правом при пропорциональном использовании.

Война •   •  12818 просмотра
"Законное действие, когда используется пропорционально": глава дипломатии ЕС заявил, что некоторые страны принимают снятие ограничений на оружие для Украины

Эти вклады имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины: Зеленский о новом пакете помощи от Швеции

Новый пакет помощи от Швеции стоимостью почти 1,2 миллиарда евро направлен на оказание важнейшей военной помощи Украине, включая противовоздушную оборону, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, самолеты радиолокационного наблюдения и командирские машины, которые имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины.

политика •   •  10373 просмотра
Эти вклады имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины: Зеленский о новом пакете помощи от Швеции

В минобороны рф заявили об атаке двух морских драконов на Крым

Минобороны рф заявило об атаке 2 морских дронов на Крым.

Война •   •  14933 просмотра
В минобороны рф заявили об атаке двух морских драконов на Крым

В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ

Постоянные представители стран-членов ЕС сегодня обсуждают переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы с целью начать переговоры о вступлении в конце июня, но Венгрия блокирует вопрос относительно Украины.

политика •   •  15495 просмотра
В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Украинцы категорически выступают против предложенной народным депутатом Даниилом Гетманцевым идеи распределять бронь от мобилизации с помощью лотереи, считая ее несправедливой и непрозрачной.

Война •   •  67315 просмотра
Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Алжир предложил проект резолюции ООН, требующей немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСОМ.

Новости Мира •   •  12988 просмотра
Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

Согласно отчету Amnesty International, в 2023 году в мире было казнено не менее 1153 человек, что на 31% больше, чем в предыдущем году, при этом в Иране и Саудовской Аравии наблюдался резкий рост.

Новости Мира •   •  12456 просмотра
Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International