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Шольц призвал Китай "использовать свое влияние" на рф для окончания войны

Шольц призвал Китай "использовать свое влияние" на рф для окончания войны

Киев • УНН

 • 292509 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром КНР Ли Кецяном в Пекине призвал Китай "использовать свое влияние" на россию для окончания войны в Украине. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, передает УНН.

Детали 

Правительства Пекина и Берлина соглашаются, что российские угрозы ядерного оружия неприемлемы. По словам Шольца, с его применением россия перешла бы красную границу, которую провели вместе страны мира.

Немецкая сторона назвала Китай "великой страной", отвечающей за мир в мире. Также канцлер отверг критику своей поездки. Он начал свое заявление словами: "Это хорошо и правильно, что я сегодня здесь, в Пекине".

Дополнение

3 ноября стало известно, что канцлер Шольц летит в Пекин для "откровенных переговоров".

Российский диктатор Владимир Путин в своем обращении к русским заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость России всеми доступными способами – не исключил и применения ядерного оружия.

Высокопоставленные российские военные руководители недавно обсуждали, когда и как москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине. По словам многих американских чиновников, это вызывает повышенную обеспокоенность у США и союзников.

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