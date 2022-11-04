Шольц призвал Китай "использовать свое влияние" на рф для окончания войны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром КНР Ли Кецяном в Пекине призвал Китай "использовать свое влияние" на россию для окончания войны в Украине. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, передает УНН.
Детали
Правительства Пекина и Берлина соглашаются, что российские угрозы ядерного оружия неприемлемы. По словам Шольца, с его применением россия перешла бы красную границу, которую провели вместе страны мира.
Немецкая сторона назвала Китай "великой страной", отвечающей за мир в мире. Также канцлер отверг критику своей поездки. Он начал свое заявление словами: "Это хорошо и правильно, что я сегодня здесь, в Пекине".
Дополнение
3 ноября стало известно, что канцлер Шольц летит в Пекин для "откровенных переговоров".
Российский диктатор Владимир Путин в своем обращении к русским заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость России всеми доступными способами – не исключил и применения ядерного оружия.
Высокопоставленные российские военные руководители недавно обсуждали, когда и как москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине. По словам многих американских чиновников, это вызывает повышенную обеспокоенность у США и союзников.