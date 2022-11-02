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NYT: російські військові керівники обговорювали, коли і як москва може застосувати тактичну ядерну зброю проти України

NYT: російські військові керівники обговорювали, коли і як москва може застосувати тактичну ядерну зброю проти України

Київ • УНН

 • 303779 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Високопоставлені російські військові керівники нещодавно обговорювали, коли і як москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. За словами багатьох американських чиновників, це викликає підвищене занепокоєння у США та союзників. Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела, інформує УНН.

Деталі

Як повідомляється, президент рф володимир путін не брав участі в обговоренні питання щодо застосування ядерної зброї, які проходили на тлі посилення ядерної риторики росії та невдач на полі бою.

Той факт, що високі російські військові керівники проводили обговорення, стривожив адміністрацію Байдена, оскільки це показало, наскільки російські генерали були розчаровані своїми невдачами на місцях, і свідчить про те, що завуальовані погрози путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

Проте американські офіційні особи заявили, що не бачать доказів того, що росіяни переміщують ядерну зброю на місце або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Доповнення 

Російський диктатор володимир путін у своєму зверненні до росіян заявив, що захищатиме територіальну цілісність і незалежність рф усіма доступними способами – не виключив і застосування ядерної зброї. 

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