NYT: російські військові керівники обговорювали, коли і як москва може застосувати тактичну ядерну зброю проти України

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Як повідомляється, президент рф володимир путін не брав участі в обговоренні питання щодо застосування ядерної зброї, які проходили на тлі посилення ядерної риторики росії та невдач на полі бою.

Той факт, що високі російські військові керівники проводили обговорення, стривожив адміністрацію Байдена, оскільки це показало, наскільки російські генерали були розчаровані своїми невдачами на місцях, і свідчить про те, що завуальовані погрози путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

Проте американські офіційні особи заявили, що не бачать доказів того, що росіяни переміщують ядерну зброю на місце або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін у своєму зверненні до росіян заявив, що захищатиме територіальну цілісність і незалежність рф усіма доступними способами – не виключив і застосування ядерної зброї.