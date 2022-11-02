NYT: российские военные руководители обсуждали, когда и как москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины

ukru
14 марта, 19:57 • 56273 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 99260 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 101409 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 133177 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135075 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111510 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105370 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91649 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111190 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136536 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 21433 просмотра
Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

14 марта, 18:41 • 16394 просмотра
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 17349 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 24446 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 29183 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231885 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262292 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199727 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 205042 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240265 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 56251 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98797 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117792 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120224 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127643 просмотра
Актуальное
NYT: российские военные руководители обсуждали, когда и как москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины

NYT: российские военные руководители обсуждали, когда и как москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины

Киев • УНН

 • 303772 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Высокопоставленные российские военные руководители недавно обсуждали, когда и как москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине. По словам многих американских чиновников, это вызывает повышенное беспокойство у США и союзников. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, информирует УНН.

Детали

Как сообщается, президент рф владимир путин не участвовал в обсуждении вопроса о применении ядерного оружия, которые проходили на фоне усиления ядерной риторики россии и неудач на поле боя.

Тот факт, что высокие российские военные руководители проводили обсуждение, встревожил администрацию Байдена, поскольку это показало, насколько российские генералы были разочарованы своими неудачами на местах, и свидетельствует о том, что завуалированные угрозы путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.

Однако американские официальные лица заявили, что не видят доказательств того, что россияне перемещают ядерное оружие на место или принимают другие тактические меры для подготовки к удару.

Дополнение 

Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы