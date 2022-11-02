NYT: российские военные руководители обсуждали, когда и как москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины

Детали



Как сообщается, президент рф владимир путин не участвовал в обсуждении вопроса о применении ядерного оружия, которые проходили на фоне усиления ядерной риторики россии и неудач на поле боя.

Тот факт, что высокие российские военные руководители проводили обсуждение, встревожил администрацию Байдена, поскольку это показало, насколько российские генералы были разочарованы своими неудачами на местах, и свидетельствует о том, что завуалированные угрозы путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.

Однако американские официальные лица заявили, что не видят доказательств того, что россияне перемещают ядерное оружие на место или принимают другие тактические меры для подготовки к удару.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия.