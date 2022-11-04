Шольц закликав Китай "використати свій вплив" на рф для закінчення війни

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Уряди Пекіну та Берліну погоджуються, що російські погрози ядерною зброєю є неприйнятними. За словами Шольца, з її застосуванням росія перейшла б червону межу, яку провели б разом країни світу.

Німецька сторона назвала Китай "великою країною", яка відповідає за мир у світі. Також канцлер відкинув критику щодо своєї поїздки. Він почав свою заяву словами: "Це добре і правильно, що я сьогодні тут, у Пекіні".

Доповнення

3 листопада стало відомо, що канцлер Шольц летить до Пекіну для "відвертих переговорів".

Російський диктатор володимир путін у своєму зверненні до росіян заявив, що захищатиме територіальну цілісність і незалежність рф усіма доступними способами – не виключив і застосування ядерної зброї.

Високопоставлені російські військові керівники нещодавно обговорювали, коли і як москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. За словами багатьох американських чиновників, це викликає підвищене занепокоєння у США та союзників.