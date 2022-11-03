Канцлер Шольц летить до Пекіну для "відвертих переговорів"

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«Прагнення національної безпеки - синоніму стабільності комуністичної системи - і національної автономії матиме важливіше значення у майбутньому. І в міру того, як змінюється Китай, повинні змінюватись і наші відносини з Китаєм», - написав він у четвер у статті для Politico.

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Хоча війна в Україні змінила багато аспектів міжнародних відносин, «навіть у обставинах, що змінилися, Китай залишається важливим діловим і торговим партнером Німеччини та Європи, - ми не хочемо відокремлюватися від нього», - писав Шольц.

У той же час Німеччина «усуне односторонню залежність», коли справа дійде до залежності від Китаю щодо певних продуктів чи технологій.

«З китайськими інвестиціями до Німеччини також ми диференціюватимемо в залежності від того, чи створює цей бізнес або посилює ризиковану залежність», - написав він, маючи на увазі недавні розбіжності з приводу китайських інвестицій у порт Гамбурга.

«Ми наполягатимемо на взаємності [у справах з Китаєм]. І там, де Китай відмовляється допустити цю взаємність, це не може бути без наслідків», - сказав Шольц.

Зрештою, Шольц зауважив, що у своїх переговорах він не уникатиме «складних питань», таких як статус Тайваню чи уйгурського народу в далекозахідній провінції Сіньцзян.

Представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь пізніше заявив, що дві країни є партнерами, а не суперниками.

Представник відкинув критику поводження з меншинами в Сіньцзяні як втручання у внутрішні справи.

«Ми не дозволимо наклепувати і дискредитувати Китай», - сказав він.

«Наша співпраця та обміни за останні півстоліття показали, що взаєморозуміння набагато переважує розбіжності, а співпраця набагато переважує конкуренцію».