Канцлер Шольц летит в Пекин для "откровенных переговоров"

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«Стремление к национальной безопасности - синониму стабильности коммунистической системы - и национальной автономии будет иметь более важное значение в будущем. И по мере того как меняется Китай, должны меняться и наши отношения с Китаем», - написал он в четверг в статье для Politico.

Детали

Хотя война в Украине изменила многие аспекты международных отношений, «даже в изменившихся обстоятельствах Китай остается важным деловым и торговым партнером Германии и Европы, - мы не хотим отделяться от него», - писал Шольц.

В то же время Германия «устранит одностороннюю зависимость», когда дело дойдет до зависимости от Китая в отношении определенных продуктов или технологий.

«С китайскими инвестициями в Германию также мы будем дифференцировать в зависимости от того, создает ли этот бизнес или усиливает рискованную зависимость», - написал он, имея в виду недавние разногласия по поводу китайских инвестиций в порт Гамбурга .

«Мы будем настаивать на взаимности [по делам с Китаем]. И там, где Китай отказывается допустить эту взаимность, это не может быть без последствий», – сказал Шольц.

В конце концов, Шольц заметил, что в своих переговорах он не будет избегать «сложных вопросов», таких как статус Тайваня или уйгурского народа в дальнезападной провинции Синьцзян.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь позже заявил, что две страны являются партнерами, а не соперниками.

Представитель отверг критику обращения с меньшинствами в Синьцзяне как вмешательство во внутренние дела.

«Мы не позволим клеветать и дискредитировать Китай», - сказал он.

«Наше сотрудничество и обмены за последние полвека показали, что взаимопонимание намного превосходит разногласия, а сотрудничество намного превосходит конкуренцию».