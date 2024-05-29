73% купленных украинцами автомобилей с начала этого года-подержанные

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86,3 тысячи автомобилей, из которых 73% (63,1 тыс.) составляют подержанные легковые машины, а 27% (23,2 тыс.) — Новые.

Пишет УНН с ссылкой на Государственную таможенную службу.

В I квартале 2024 года в Украину завезли 63,1 тыс. подержанных легковых автомобилей (73% от общего количества) и 23,2 тыс. новых (27%).

Больше всего импортировали:

бензиновых авто - 45,3 тыс. штук (52%);

дизельных авто-20 тыс. штук (23%); электроавтомобилей - 15,3 тыс. (18%);

гибридных автомобилей-5,8 тыс. штук (7%).

Напомним

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг выступил против ограничения конкуренции с китайскими электромобилями. Чиновник подчеркнул, что глобальная конкуренция является стимулом для немецких производителей создавать лучшие и более дешевые автомобили.