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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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73% купленных украинцами автомобилей с начала этого года-подержанные

73% купленных украинцами автомобилей с начала этого года-подержанные

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 12:00  •  3639 просмотра

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В первом квартале 2024 года 73% из 86,3 тыс. автомобилей, импортированных в Украину, были подержанными легковыми автомобилями, в то время как 27% были новыми.

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86,3 тысячи автомобилей, из которых 73% (63,1 тыс.) составляют подержанные легковые машины, а 27% (23,2 тыс.) — Новые.

Пишет УНН с ссылкой на Государственную таможенную службу.

В I квартале 2024 года в Украину завезли 63,1 тыс. подержанных легковых автомобилей (73% от общего количества) и 23,2 тыс. новых (27%).

Больше всего импортировали:

бензиновых авто - 45,3 тыс. штук (52%);

дизельных авто-20 тыс. штук (23%); электроавтомобилей - 15,3 тыс. (18%);

гибридных автомобилей-5,8 тыс. штук (7%).

Напомним

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг выступил против ограничения конкуренции с китайскими электромобилями. Чиновник подчеркнул, что глобальная конкуренция является стимулом для немецких производителей создавать лучшие и более дешевые автомобили.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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