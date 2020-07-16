Из-за COVID-19 впервые за 28 лет многие дети не получили прививку от дифтерии, коклюша и столбняка - ООН

“До начала пандемии COVID-19 основные прививки — от дифтерии, коклюша, столбняка и кори — получали лишь 85 процентов детей, а 14 млн детей не были защищены от этих болезней. С появлением нового коронавируса ситуация только ухудшилась”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что вакцины — один из самых мощных инструментов в области охраны здоровья, и сегодня прививки получает все больше детей.

“Но пандемия грозит свести эти достижения на нет. Вакцинацию можно провести в безопасных условиях даже во время пандемии. Мы призываем все страны сделать все, для того чтобы программы вакцинации продолжались”, — отметил Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

По предварительным данным, уже в первые четыре месяца нынешнего года значительно сократилось количество детей, получивших комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша.

“Такое произошло впервые за последние 28 лет. Эта прививка является основным показателем охвата иммунизацией как на национальном, так и на глобальном уровне”, — добавляется в сообщении.

Сообщается, что по меньшей мере 30 кампаний вакцинации от кори либо уже прерваны, либо могут быть прекращены, что, вероятно, обернется новыми вспышками болезни. По данным опроса, проведенного в мае ВОЗ и ЮНИСЕФ вместе с партнерами, три четверти из 82 стран, участвовавших в исследовании, сообщили о том, что приостановили вакцинацию в связи с COVID-19.

Даже там, где есть возможность сделать прививки, люди порой не могут добраться до клиник из-за перебоев с транспортом, из-за введенных ограничений, из страха заразиться вирусом, или просто не могут себе этого позволить, поскольку потеряли доход.

По оценкам, вероятность того, что родившийся сегодня ребенок к пяти годам получит все рекомендуемые прививки, составляет меньше 20 процентов.

“COVID-19 превратил плановую иммунизацию в огромную проблему, — сказала Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. — Мы не должны допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Нужно немедленно, пока дети не оказались жертвами других болезней, возобновить программы вакцинации”.

В противном случае, добавила Фор, вместо одного кризиса мы получим другой.

Напомним, за год показатель иммунизации в Украине снизился с 20 до 40%. Речь идет о прививке от кори, краснухи и тому подобное.