Через COVID-19 вперше за 28 років багато дітей не отримали щеплення від дифтерії, кашлюку та правця - ООН

“До початку пандемії COVID-19 основні щеплення — від дифтерії, кашлюку, правця та кору — отримували лише 85 відсотків дітей, а 14 млн дітей не були захищені від цих хвороб. З появою нового коронавірусу ситуація тільки погіршилася”, — сказано в повідомленні.

Відзначається, що вакцини — один з найпотужніших інструментів в галузі охорони здоров’я, і сьогодні щеплення отримує все більше дітей.

“Але пандемія загрожує звести ці досягнення нанівець. Вакцинацію можна провести в безпечних умовах навіть під час пандемії. Ми закликаємо всі країни зробити все, для того щоб програми вакцинації тривали”, — зазначив Генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

За попередніми даними, вже в перші чотири місяці нинішнього року значно скоротилася кількість дітей, які отримали комбіновану вакцину від дифтерії, правця та кашлюку.

“Таке сталося вперше за останні 28 років. Це щеплення є основним показником охоплення імунізацією як на національному, так і на глобальному рівні”, — додається в повідомленні.

Повідомляється, що щонайменше 30 кампаній вакцинації від кору або вже перервані, або можуть бути припинені, що, ймовірно, обернеться новими спалахами хвороби. За даними опитування, проведеного в травні ВООЗ і ЮНІСЕФ разом з партнерами, три чверті з 82 країн, які брали участь в дослідженні, повідомили про те, що призупинили вакцинацію у зв’язку з COVID-19.

Навіть там, де є можливість зробити щеплення, люди часом не можуть дістатися до клінік через перебої з транспортом, через введені обмеженя, зі страху заразитися вірусом, або просто не можуть собі цього дозволити, оскільки втратили дохід.

За оцінками, ймовірність того, що народжена сьогодні дитина до п’яти років отримає всі рекомендовані щеплення, становить менше 20 відсотків.

“COVID-19 перетворив планову імунізацію в величезну проблему, — сказала Виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор. — Ми не повинні допустити подальшого погіршення ситуації. Потрібно негайно, поки діти не опинилися жертвами інших хвороб, відновити програми вакцинації”.

В іншому випадку, додала Фор, замість однієї кризи ми отримаємо іншу.

Нагадаємо, за рік показник імунізації в Україні знизився з 20 до 40%. Йдеться про щеплення від кору, краснухи тощо.