​Через артобстрелы сел в Житомирской области - прокуратура начала расследование

Детали

Установлено, что 25 марта 2022 года военнослужащие россии, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, из тяжелой артиллерии обстреляли дома мирных жителей села Коростенского района.

Вражеским оружием полностью разрушен один и повреждены четыре жилых дома и два хозяйственных здания. Сейчас устанавливается наличие пострадавших и погибших местных жителей.

Досудебное расследование проводится следователями отделения №1 Коростенского райуправления полиции.

Напомним

В Житомире задержали двух наводчиков, из-за которых прилетела ракета к воинской части.