Через артобстрелы сел в Житомирской области - прокуратура начала расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Коростенская окружная прокуратура начала расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны представителями вооруженных сил рф. Об этом сообщает офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Установлено, что 25 марта 2022 года военнослужащие россии, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, из тяжелой артиллерии обстреляли дома мирных жителей села Коростенского района.
Вражеским оружием полностью разрушен один и повреждены четыре жилых дома и два хозяйственных здания. Сейчас устанавливается наличие пострадавших и погибших местных жителей.
Досудебное расследование проводится следователями отделения №1 Коростенского райуправления полиции.
Напомним
В Житомире задержали двух наводчиков, из-за которых прилетела ракета к воинской части.