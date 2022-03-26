​Через артобстріли сіл на Житомирщині – прокуратура розпочала розслідування

Деталі

Встановлено, що 25 березня 2022 року військовослужбовці росії, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, з важкої артилерії обстріляли будинки мирних жителів села Коростенського району.

Ворожою зброєю вщент зруйновано один та пошкоджено чотири житлові будинки і дві господарські будівлі. Наразі встановлюється наявність потерпілих та загиблих місцевих мешканців.

Досудове розслідування проводиться слідчими відділення №1 Коростенського райуправління поліції.

Нагадаємо

У Житомирі затримали двох навідників, через яких прилетіла ракета до військової частини.