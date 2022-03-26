Через артобстріли сіл на Житомирщині – прокуратура розпочала розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Коростенська окружна прокуратура розпочала розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни представниками збройних сил рф. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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Встановлено, що 25 березня 2022 року військовослужбовці росії, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, з важкої артилерії обстріляли будинки мирних жителів села Коростенського району.
Ворожою зброєю вщент зруйновано один та пошкоджено чотири житлові будинки і дві господарські будівлі. Наразі встановлюється наявність потерпілих та загиблих місцевих мешканців.
Досудове розслідування проводиться слідчими відділення №1 Коростенського райуправління поліції.
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