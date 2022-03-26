У Житомирі затримали двох навідників, через яких прилетіла ракета до військової частини

Цитата

"Нам сьогодні "прилетіло" - ракета вдарила по військовій частині, влучила… Слава Богу все більш-менш нормально. Взяли після цього двох людей, у яких були фотографії цього об'єкта зі всіх сторін", - повідомив мер Житомира.

Деталі

За словами Сергія Сухомлина у затриманих на телефонах були детальні фотографії військової частини. Також чиновник додав, аби містяни були обережними щодо підозрілих людей в місті.

Додамо

На Житомирщині окупанти завдали ракетного удару по промисловому об’єкту.