У Житомирі затримали двох навідників, через яких прилетіла ракета до військової частини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Мер Житомира Сергій Сухомлин у своєму Facebook повідомив про попадання ракети по віськовій частині та затримали двої людей, які фотографували цей обʼєкт. Про це інформує УНН.
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"Нам сьогодні "прилетіло" - ракета вдарила по військовій частині, влучила… Слава Богу все більш-менш нормально. Взяли після цього двох людей, у яких були фотографії цього об'єкта зі всіх сторін", - повідомив мер Житомира.
Деталі
За словами Сергія Сухомлина у затриманих на телефонах були детальні фотографії військової частини. Також чиновник додав, аби містяни були обережними щодо підозрілих людей в місті.
Додамо
На Житомирщині окупанти завдали ракетного удару по промисловому об’єкту.