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У Житомирі затримали двох навідників, через яких прилетіла ракета до військової частини

Київ • УНН

 • 204985 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Мер Житомира Сергій Сухомлин у своєму Facebook повідомив про попадання ракети по віськовій частині та затримали двої людей, які фотографували цей обʼєкт. Про це інформує УНН.

У Житомирі затримали двох навідників, через яких прилетіла ракета до військової частини

Цитата

"Нам сьогодні "прилетіло" - ракета вдарила по військовій частині, влучила… Слава Богу все більш-менш нормально. Взяли після цього двох людей, у яких були фотографії цього об'єкта зі всіх сторін", - повідомив мер Житомира.

Деталі

За словами Сергія Сухомлина у затриманих на телефонах були детальні фотографії військової частини. Також чиновник додав, аби містяни були обережними щодо підозрілих людей в місті.

Додамо

На Житомирщині окупанти завдали ракетного удару по промисловому об’єкту.

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