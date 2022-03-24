На Житомирщині окупанти завдали ракетного удару по промисловому об’єкту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по промисловому об’єкту у Житомирській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення ОВА.
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“Ніч неспокійна. Було декілька тривог. Влучання ракети в промисловий об'єкт в Новоград-Волинському районі. Загиблих та травмованих немає”, - йдеться в повідомленні.
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Минулої ночі російські окупанти завдали ракетних ударів та ударів фосфорними бомбами по Луганщині. Внаслідок ударів загинуло чотири людини, серед яких двоє дітей.