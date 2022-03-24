На Житомирщині окупанти завдали ракетного удару по промисловому об’єкту

Цитата

“Ніч неспокійна. Було декілька тривог. Влучання ракети в промисловий об'єкт в Новоград-Волинському районі. Загиблих та травмованих немає”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

Минулої ночі російські окупанти завдали ракетних ударів та ударів фосфорними бомбами по Луганщині. Внаслідок ударів загинуло чотири людини, серед яких двоє дітей.



