По Луганщині окупанти вночі завдали ударів ракетами та фосфорними бомбами, четверо загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Минулої ночі російські окупанти завдали ракетних ударів та ударів фосфорними бомбами по Луганщині. Внаслідок ударів загинуло чотири людини, серед яких двоє дітей. Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.
Дуже важка ситуація в Рубіжному, де тривають бої серед міста. За підтвердженою інформацією, четверо людей загинули, двоє з яких діти, та шестеро поранено.
За добу в області пошкоджено чи повністю зруйновано 31 об’єкт, з яких 23 будинки. А саме, 10 багатоповерхівок та 13 приватних. Було охоплено полум’ям 16 з них.
Газопостачання відсутнє в 27 населених пунктах – у 22 повністю та у 5 частково (загалом це близько 32 550 абонентів).
Рашисти не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою, вказав Гайдай.
Доповнення
У Краматорську Донецької області російські окупанти раніше також застосували фосфорні боєприпаси.