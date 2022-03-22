У Краматорську російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В місті Краматорськ Донецької області російські окупанти кинули фосфорні боєприпаси. Про це у Facebook повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький, передає УНН.
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"Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор", – написав Білошицький.
Доповнення
Фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Вони починаються білим фосфором або запальними речовинами на його основі. Міжнародні угоди забороняють їх застосування.
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