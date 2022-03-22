У Краматорську російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси

Цитата

"Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор", – написав Білошицький.

Доповнення

Фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Вони починаються білим фосфором або запальними речовинами на його основі. Міжнародні угоди забороняють їх застосування.

Нагадаємо

У Попасній окупанти застосували фосфорні боєприпаси.