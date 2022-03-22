В Краматорске российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы

Цитата

"Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции - это для цивилизованного мира. А орки пришли асвабаждать. И асвабаждать они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор", - написал Белошицкий.

Дополнения

Фосфорные боеприпасы относятся к типу зажигательных. Они начинаются белым фосфором или зажигательными веществами на его основе. Международные соглашения запрещают их применение.

Напомним

В Попасной оккупанты применили фосфорные боеприпасы.