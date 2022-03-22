В Краматорске российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В городе Краматорск Донецкой области российские оккупанты бросили фосфорные боеприпасы. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий, передает УНН.
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"Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции - это для цивилизованного мира. А орки пришли асвабаждать. И асвабаждать они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор", - написал Белошицкий.
Дополнения
Фосфорные боеприпасы относятся к типу зажигательных. Они начинаются белым фосфором или зажигательными веществами на его основе. Международные соглашения запрещают их применение.
Напомним
В Попасной оккупанты применили фосфорные боеприпасы.