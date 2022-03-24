По Луганской области оккупанты ночью нанесли удары ракетами и фосфорными бомбами, четверо погибших

Детали

Обстрелам подверглись жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.

Очень тяжелая ситуация в Рубежном, где продолжаются бои среди города. По подтвержденной информации, четыре человека погибли, двое из которых дети, и шестеро ранены.

За сутки в области повреждено или полностью разрушено 31 объект, из которых 23 дома. А именно, 10 многоэтажек и 13 частных. Было охвачено пламенем 16 из них.

Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах - в 22 полностью и в 5 частично (всего это около 32 550 абонентов).

Рашисты не могут пробиться вглубь, поэтому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация рф начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше, указал Гайдай.

Дополнение

В Краматорске Донецкой области российские оккупанты ранее также применили фосфорные боеприпасы.