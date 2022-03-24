По Луганской области оккупанты ночью нанесли удары ракетами и фосфорными бомбами, четверо погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Минувшей ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары и удары фосфорными бомбами по Луганской области. В результате ударов погибли четыре человека, среди которых двое детей. Об этом информирует председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.
Очень тяжелая ситуация в Рубежном, где продолжаются бои среди города. По подтвержденной информации, четыре человека погибли, двое из которых дети, и шестеро ранены.
За сутки в области повреждено или полностью разрушено 31 объект, из которых 23 дома. А именно, 10 многоэтажек и 13 частных. Было охвачено пламенем 16 из них.
Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах - в 22 полностью и в 5 частично (всего это около 32 550 абонентов).
Рашисты не могут пробиться вглубь, поэтому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация рф начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше, указал Гайдай.
Дополнение
В Краматорске Донецкой области российские оккупанты ранее также применили фосфорные боеприпасы.