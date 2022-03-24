В Житомирской области оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному объекту
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Прошлой ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Житомирской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку ОВА.
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“Ночь беспокойная. Было несколько тревог. Попадание ракеты в промышленный объект в Новоград-Волынском районе. Погибших и травмированных нет”, - говорится в сообщении.
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Прошлой ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары и удары фосфорными бомбами по Луганщине. В результате ударов погибли четыре человека, среди которых двое детей.