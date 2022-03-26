В Житомире задержали двух наводчиков, из-за которых прилетела ракета в воинскую часть
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Мэр Житомира Сергей Сухомлин в своем Facebook сообщил о попадании ракеты по висковой части и задержали двух человек, которые фотографировали этот объект. Об этом информирует УНН.
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"Нам сегодня "прилетело" - ракета ударила по военной части, попала. Слава Богу все более-менее нормально. Взяли после этого двух человек, у которых были фотографии этого объекта со всех сторон", - сообщил мэр Житомира.
Детали
По словам Сергея Сухомлина у задержанных на телефонах были детальные фотографии воинской части. Также чиновник добавил, чтобы горожане были осторожными в отношении подозрительных людей в городе.
Добавим
На Житомирщине оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному объекту.