Из-за АЧС в Азии за год погибло почти 5 млн свиней - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. За год почти 5 млн свиней погибли или были забиты в Азии из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, передает УНН.
"Почти 5 млн голов свиней погибли или были забиты в Азии из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), заразного вирусного заболевания, поражающего домашних и диких особей свиней, и впервые обнаруженного в Азии ровно год назад.
Болезнь, не представляющая опасности для людей, ведет к 100-процентной смертности у свиней, нанося огромный экономический ущерб свиноводческому сектору", - говорится в сообщении.
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Сегодня АЧС "бушует" в шести странах Азии: Камбодже, Китае, КНДР, Лаосской НДР, Монголии и Вьетнаме.
"Текущие потери составили более 10% всего поголовья свиней в Китае, Вьетнаме и Монголии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что АЧС в наибольшей мере сказывается на уязвимых мелких фермерских хозяйствах, у которых нет необходимых знаний или средств для защиты своих животных от болезни.
"У некоторых фермеров болезнь уничтожила все поголовье свиней, и сильно пострадавшим странам потребуется не один год на восстановление от социально-экономических последствий этой вспышки болезни", - пишут в ФАО.
Напомним, в Украине АЧС не утихает уже более 6 лет. По словам политика Сергея Тригубенко, бороться с вирусом
нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому - колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.