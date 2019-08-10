Из-за АЧС в Азии за год погибло почти 5 млн свиней - ООН

КИЕВ. 12 августа. УНН. За год почти 5 млн свиней погибли или были забиты в Азии из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, передает УНН.