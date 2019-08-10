Через АЧС в Азії за рік загинуло майже 5 млн свиней - ООН

КИЇВ. 12 серпня. УНН. За рік майже 5 млн свиней загинули або були забиті в Азії через поширення африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй, передає УНН.