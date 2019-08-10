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Через АЧС в Азії за рік загинуло майже 5 млн свиней - ООН

Через АЧС в Азії за рік загинуло майже 5 млн свиней - ООН

Київ • УНН

 • 18451 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. За рік майже 5 млн свиней загинули або були забиті в Азії через поширення африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй, передає УНН.

"Майже 5 млн голів свиней загинули або були забиті в Азії через поширення африканської чуми свиней (АЧС), заразного вірусного захворювання, що вражає домашніх і диких особин свиней, і вперше виявленого в Азії рівно рік тому.

Хвороба, що не становить небезпеки для людей, веде до 100-відсоткової смертності у свиней, завдаючи величезних економічних збитків свинарських сектору", - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні АЧС "бушує" в шести країнах Азії: Камбоджі, Китаї, КНДР, Лаоської НДР, Монголії та В'єтнамі.

"Поточні втрати становили більше 10% всього поголів'я свиней в Китаї, В'єтнамі та Монголії", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що АЧС в найбільшій мірі позначається на вразливих дрібних фермерських господарствах, у яких немає необхідних знань або коштів для захисту своїх тварин від хвороби.

"У деяких фермерів хвороба знищила все поголів'я свиней, і сильно постраждалим країнам буде потрібно не один рік на відновлення після соціально-економічних наслідків цього спалаху хвороби", - пишуть в ФАО.

Нагадаємо, в Україні АЧС не вщухає вже більше 6 років. За словами політика Сергія Тригубенка, боротися з вірусом
нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.

Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.

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