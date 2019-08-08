Между Болгарией и Румынией разразился дипломатический скандал из-за АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Между Болгарией и Румынией разразился дипломатический скандал из-за африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на euronews.com
По данным СМИ, недавно премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил румынских туристов в распространении и содействии распространению АЧС.
"Из Румынии ежедневно проезжает 57 тыс. автомобилей в Болгарию. Я уверен, что румынские туристы принесли эту болезнь. Они едят на обочине дороги, выбрасывают остатки пищи, которые помогают распространять болезни свиней. Они ходят, едят и бросают остатки повсюду. Мы ничего не можем сделать", - заявил он.
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На заявление Борисова отреагировало министерство иностранных дел Румынии. Чиновники отметили, что слова Борисова их разочаровали.
"Следует напомнить, что румынские туристы, приезжая в Болгарию, вносят значительный вклад в ВВП страны", - говорится в заявлении ведомства.
Напомним, в Украине АЧС не утихает уже более 6 лет. По словам политика Сергея Тригубенко, бороться с вирусом
нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому - колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.