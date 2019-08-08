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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129506 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139521 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127426 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128730 просмотра

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Между Болгарией и Румынией разразился дипломатический скандал из-за АЧС

Между Болгарией и Румынией разразился дипломатический скандал из-за АЧС

Киев  •  УНН

 • 21637 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Между Болгарией и Румынией разразился дипломатический скандал из-за африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на euronews.com

По данным СМИ, недавно премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил румынских туристов в распространении и содействии распространению АЧС.

"Из Румынии ежедневно проезжает 57 тыс. автомобилей в Болгарию. Я уверен, что румынские туристы принесли эту болезнь. Они едят на обочине дороги, выбрасывают остатки пищи, которые помогают распространять болезни свиней. Они ходят, едят и бросают остатки повсюду. Мы ничего не можем сделать", - заявил он.

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На заявление Борисова отреагировало министерство иностранных дел Румынии. Чиновники отметили, что слова Борисова их разочаровали.

"Следует напомнить, что румынские туристы, приезжая в Болгарию, вносят значительный вклад в ВВП страны", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в Украине АЧС не утихает уже более 6 лет. По словам политика Сергея Тригубенко, бороться с вирусом
нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.

Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому - колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.

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