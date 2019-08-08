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Між Болгарією та Румунією вибухнув дипломатичний скандал через АЧС

Між Болгарією та Румунією вибухнув дипломатичний скандал через АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Між Болгарією та Румунією вибухнув дипломатичний скандал через африканську чуму свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на euronews.com.

За даними ЗМІ, нещодавно прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов звинуватив румунських туристів в поширенні і сприянні поширенню АЧС.

"З Румунії щодня проїжджає 57 тис. автомобілів в Болгарію. Я впевнений, що румунські туристи принесли цю хворобу. Вони їдять на узбіччі дороги, викидають залишки їжі, які допомагають поширювати хвороби свиней. Вони ходять, їдять і кидають залишки всюди. Ми нічого не можемо зробити", - заявив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Болгарії через АЧС знищать 40 тис. свиней

На заяву Борисова відреагувало міністерство закордонних справ Румунії. Чиновники відзначили, що слова Борисова їх розчарували.

"Слід нагадати, що румунські туристи, приїжджаючи в Болгарію, роблять значний внесок у ВВП країни", - йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, в Україні АЧС не вщухає вже більше 6 років. За словами політика Сергія Тригубенка, боротися з вірусом
нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.

Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.

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