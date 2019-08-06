Из-за АЧС в Китае погибло больше 50% племенных свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Китае погибло больше 50% племенных свиней. Об этом сообщает pigprogress.net, передает УНН.
Отмечается, что сегодня АЧС распространилась на все, без исключения, провинции Китая. С августа 2018 года в стране были зафиксировано 137 вспышек заболевания.
Прогнозируется, что из-за АЧС в Китае в ближайшее время цены на свинину могут вырасти на 70%.
Как сообщал УНН, вирус африканской чумы свиней впервые был зафиксирован в Китае в прошлом году. Эксперты говорят о глобальной угрозе, поскольку именно в Китае сосредоточено около половины мирового поголовья свиней. Страна производит 50% всей свинины в мире и является главным ее потребителем.
В Украине же АЧС также не утихает уже более 6 лет. По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и нехватка компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому – колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.