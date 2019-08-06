Через АЧС у Китаї загинуло більше 50% племінних свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Через поширення африканської чуми свиней (АЧС) в Китаї загинуло більше 50% племінних свиней. Про це повідомляє pigprogress.net, передає УНН.
Відзначається, що сьогодні АЧС поширилася на всі, без винятку, провінції Китаю. З серпня 2018 року в країні були зафіксовано 137 спалахів захворювання.
Прогнозується, що через АЧС у Китаї найближчим часом ціни на свинину можуть зрости на 70%.
Як повідомляв УНН, вірус африканської чуми свиней вперше був зафіксований в Китаї в минулому році. Експерти кажуть про глобальну загрозу, оскільки саме в Китаї зосереджено близько половини світового поголів'я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини в світі і є головним її споживачем.
В Україні ж АЧС також не вщухає вже більше 6 років. За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: безкінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.
Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.