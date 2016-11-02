Через 5 лет украинцев лечить будет некому - медики

Так, массовый отток кадров сегодня за границу происходит по всей стране. Врачи, медсестры, фельдшеры в Украине сейчас на вес золота.

Кадровый дефицит медиков составляет примерно 6 500 работников.

"Это просто беда. В глубинке на сегодня не хватает медсестер для того, чтобы закрыть круглосуточные посты по реанимации, по хирургическим службам и другому", - отметил эксперт в области здравоохранения Константин Надутый.

Основная причина заключается в низкой заработной плате, которая составляет чуть больше минимальной. Ставка медсестры - полторы тысячи гривен, начинающего врача - 1 тыс. 800 грн, а врача со стажем - две с половиной тысячи. С надбавками и премиями сумма составляет около четырех тысяч.

"Большинство работающих медиков - это люди пенсионного возраста, молодежь не хочет идти работать на эти мизерные заработные платы", - отметил глава Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко.

Чтобы прокормить себя, врачи берут две ставки, в основном, в разных клиниках. А вот молодое поколение медиков с легкостью меняет украинские белые халаты на комфортную зарубежную униформу.

"Какой смысл оставаться в этой стране на 2 000 гривен, если вы можете уехать на 60-70 тысяч гривен", - отметил заведующий отделением опухоли пищевода и желудка Национального института рака Юрий Кондрацкий.

К примеру, из Берегивской районной больницы, что в Закарпатской области, за последние несколько месяцев уволились 103 сотрудника. Новых работников главный врач ищет по всей области, хотя и бесполезно. Все специалисты едут в соседние Венгрию, Словакию, Чехию. Зарплаты там в пятнадцать раз выше украинских. Ставка начинающего врача - 900 евро в месяц, тогда как у нас - около шестидесяти евро.

"Ты даже квартиру не можешь снять на эти деньги. К тому же не обеспечиваются ни жилье, ни условия труда. Есть такие амбулатории, больницы, где народ просто, как мы шутим по этому поводу "МРТ - руками", то есть нет ни условий труда, ни жилья, ничего", - сказал врач Степан Карабинеш.

В независимом профсоюзе медработников отмечают, что медреформа, о которой столько говорили руководители Минздрава, дальше закрытия амбулаторий не продвинулась. Что говорить о глубинке, если даже не во всех столичных больницах работают УЗИ и МРТ.

"Делается все, чтобы нас стало как можно меньше. И делается это через назначение нелегитимного, непрофессионального руководства Министерства здравоохранения. Это делается через искусственное недофинансирование лечебных учреждений", - заявил глава Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко.

Медики констатируют, что через пять лет вообще некому будет лечить украинуев, хотя в нашей стране, по официальным данным, 15 млн хронических больных.

Как сообщал УНН, по словам заместителя министра здравоохранения Украины Роман Илыка, украинские медики едут за границу из-за отсутствия мотивации в профессиональной деятельности.

По словам Олега Спиженко, потребность в квалифицированных медиках обостряет отсрочка медицинской реформы.

Сейчас, как отметил эксперт, проблема отсутствия молодых и профессиональных кадров стоит не менее остро, чем потребность в привлечении инвестиций.

"На сегодняшний день проблема найти персонал. Даже если будут огромные инвестиции из Израиля или Германии с замахом на строительство городской больницы в Киеве, то у нас не будет не финансовой возможности, именно кадрового потенциала", - отметил О.Спиженко.

При этом, по словам народного депутата К.Яринича, дефицит врачей в Украине составляет почти 30%.