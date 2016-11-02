Через 5 років українців лікувати буде нікому - медики

Так, масовий відтік кадрів сьогодні за кордон триває по всій країні. Лікарі, медсестри, фельдшери в Україні нині на вагу золота.

Кадровий дефіцит медиків становить приблизно 6,5 тисяч працівників.

"Це просто біда. У глибинці на сьогодні не вистачає медсестер для того, щоб закрити цілодобові пости по реанімації, по хірургічних службах та іншому", - зауважив експерт в галузі охорони здоров'я Костянтин Надутий.

Основна причина полягає у низькій заробітній платі, яка становить трохи більше мінімальної. Ставка медсестри - півтори тисячі гривень, лікаря-початківця - 1 тис. 800 грн, а лікаря зі стажем - дві з половиною тисячі. З надбавками і преміями сума становить близько чотирьох тисяч.

"Більшість працюючих медиків - це люди пенсійного віку, молодь не хоче йти працювати на ті мізерні заробітні плати", - зазначив голова Вільної профспілки медичних працівників України Олег Панасенко.

Щоб прогодувати себе, лікарі беруть дві ставки, переважно, в різних клініках. А ось молоде покоління медиків з легкістю змінює українські білі халати на комфортну закордонну уніформу.

"Який сенс залишатися в цій країні на 2 тисячі гривень, якщо ви можете виїхати на 60-70 тисяч гривень", - відзначив завідувач відділенням пухлини стравоходу і шлунка Національного інституту раку Юрій Кондрацький.

До прикладу, із Берегівської районної лікарні, що на Закарпатті, за останні кілька місяців звільнилися 103 співробітники. Нових працівників головний лікар шукає по всій області, хоча і марно. Усі фахівці їдуть до сусідніх Угорщини, Словаччини, Чехії. Зарплати там в п'ятнадцять разів вищі за українські. Ставка лікаря-початківця - 900 євро на місяць, тоді як у нас - близько шістдесяти грн.

"Ти навіть квартиру не можеш зняти на ці гроші. До того ж не забезпечуються ні житло, ні умови праці. Є такі амбулаторії, лікарні, де народ просто, як ми жартуємо з цього "МРТ-руками", тобто немає ні умов праці, ні житла, нічого", - сказав лікар Степан Карабіньош.

У незалежній профспілці медпрацівників відзначають, що медреформа, про яку стільки говорили керівники МОЗ, далі закриття амбулаторій не просунулася. Що говорити про глибинку, якщо навіть не у всіх столичних лікарнях працюють УЗД та МРТ.

"Робиться все, щоб нас якомога стало менше. І робиться це через призначення нелегітимного, непрофесійного керівництва Міністерства охорони здоров'я. Це робиться через штучне недофінансування лікувальних установ", - заявив голова Вільної профспілки медичних працівників України Олег Панасенко.

Медики констатують, що через п'ять років взагалі нікому буде лікувати українців, хоча в нашій країні, за офіційними даними, 15 мільйонів хронічних хворих.

Як повідомляв УНН, за словами заступника міністра охорони здоров’я України Романа Ілика, українські медики їдуть за кордон через відсутність мотивації у професійній діяльності.

За словами Олега Спіженка, потребу у кваліфікованих медиках загострює відтермінування медичної реформи.

Наразі, як наголосив експерт, проблема відсутності молодих і професійних кадрів стоїть не менш гостро, аніж потреба у залученні інвестицій.

“На сьогоднішній день проблема знайти персонал. Навіть якщо будуть величезні інвестиції з Ізраїлю чи Німеччини із замахом на будівництво міської лікарні у Києві, то у нас не стане не фінансової можливості, саме кадрового потенціалу” — зазначив О.Спіженко.

При цьому, за словами народного депутата К.Яриніча, дефіцит лікарів в Україні становить майже 30%.