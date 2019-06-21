Чемпион мира по биатлону Подручный получил травму
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Ведущий биатлонист Украины Дмитрий Подручный на странице в Instagram сообщил о проблемах со здоровьем, сообщает УНН.
Первый в украинской истории чемпион мира по биатлону среди мужчин получил повреждение во время сборов национальной команды.
"Профессиональный спорт без травм - то же, что футбол без мяча. К сожалению, я вынужден прекратить большинство физических нагрузок из-за воспаления связки под коленом. Вернусь к полноценным тренировкам только тогда, когда проблема будет полностью решена", - отметил Дмитрий .
Напомним, что Подручный заявлял о низком уровне условий для биатлонистов в Украине.
Как сообщал УНН, чемпион мира рассказал о своем отношении к киевскому ФК "Динамо".