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Чемпион мира по биатлону Подручный получил травму

Киев • УНН

 • 10441 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Ведущий биатлонист Украины Дмитрий Подручный на странице в Instagram сообщил о проблемах со здоровьем, сообщает УНН.

Чемпион мира по биатлону Подручный получил травму

Первый в украинской истории чемпион мира по биатлону среди мужчин получил повреждение во время сборов национальной команды.

"Профессиональный спорт без травм - то же, что футбол без мяча. К сожалению, я вынужден прекратить большинство физических нагрузок из-за воспаления связки под коленом. Вернусь к полноценным тренировкам только тогда, когда проблема будет полностью решена", - отметил Дмитрий .

Напомним, что Подручный заявлял о низком уровне условий для биатлонистов в Украине.

Как сообщал УНН, чемпион мира рассказал о своем отношении к киевскому ФК "Динамо".

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