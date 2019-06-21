Чемпіон світу з біатлону Підручний отримав травму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Провідний біатлоніст України Дмитро Підручний на сторінці в Instagram повідомив щодо проблем зі здоров'ям, повідомляє УНН.
Перший в українській історії чемпіон світу з біатлону серед чоловіків зазнав пошкодження під час зборів національної команди.
"Професійний спорт без травм - те саме, що футбол без м‘яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв‘язки під коліном. Повернусь до повноцінних тренувань тільки тоді, коли проблема буде повністю вирішена", - зауважив Дмитро.
Нагадаємо, що Підручний заявляв про низький рівень умов для біатлоністів в Україні.
Як повідомляв УНН, чемпіон світу розповів про своє ставлення до київського ФК "Динамо".