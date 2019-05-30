Чемпіон світу Підручний розкритикував умови біатлоністів в Україні

“На життя грошей мені вистачає. На що не вистачає? Ну, жити на широку ногу: ні в чому собі не відмовляти, на нормальне житло, будинок, машину, яку я б хотів. Яка у мене машина? Своєї особистої немає. Де живу? Ні, ніхто мені не виділив житла, серйозно, міський голова поки не виділив. Живу я в маминій квартирі. Але на звичайні речі вистачає, не можу сказати, що я бідний, я нормально забезпечений”, — розпочав біатлоніст.

Про можливість зміни громадянства та нинішні реалії біатлону в країні Підручний сказав наступне.

“Південна Корея? Там на пару тисяч більше матимеш зарплату, але тут твоя країна, я тут не останній номер в команді, у мене є, можна сказати, стабільна робота. У нас в країні немає умов, але ми все одно в основному тренуємося за кордоном. Відносно зарплати, то це в основному те, що ти собі заробиш на етапах Кубка світу. Це основна зарплата і, думаю, у інших країнах так само”, — підкреслив Підручний.

Нагадаємо, що цьогоріч Підручний виборов звання чемпіона світу у гонці переслідування.