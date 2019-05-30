Чемпион мира Подручный раскритиковал условия биатлонистов в Украине

"На жизнь денег мне хватает. На что не хватает? Ну, жить на широкую ногу: ни в чем себе не отказывать, на нормальное жилье, дом, машину, которую я бы хотел. Какая у меня машина? Своей личной нет. Где живу? Нет, никто мне не выделил жилья, серьезно, мэр пока не выделил. Живу я в маминой квартире. Но на обычные вещи хватает, не могу сказать, что я бедный, я нормально обеспечен", - начал биатлонист.

О возможности изменения гражданства и нынешние реалии биатлону в стране Подручный сказал следующее.

"Южная Корея? Там пару тысяч больше получишь зарплату, но тут твоя страна, я здесь не последний номер в команде, у меня есть, можно сказать, стабильная работа. У нас в стране нет условий, но мы все равно в основном тренируемся за рубежом. Относительно зарплаты, то это в основном то, что ты себе заработаешь на этапах Кубка мира. Это основная зарплата и, думаю, в других странах так же", - подчеркнул Подручный.

Напомним, что в этом году Подручный завоевал звание чемпиона мира в гонке преследования.