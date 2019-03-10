Українець здобув "золото" на Чемпіонаті світу з біатлону

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Український біатлоніст Дмитро Підручний здобув золото у гонці переслідування Чемпіонату світу в Швеції, передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації біатлону України.

"Дмитро Підручний - Чемпіон світу!!! Це все, що вам потрібно знати про гонку переслідування чемпіонату світу в Швеції", - йдеться у повідомленні на сайті Федерації.

Результати гонки наступні:
1. Дмитро Підручний (2 + 0 + 0 + 0) 31: 54,1;
2. Йоханнес Тінгнес Бе (0 + 1 + 1 + 3) +8,3;
3. Кантен Фійон Майї (2 + 0 + 0 + 1) +17,7;
...
38. Руслан Ткаленко (0 + 2 + 0 + 0) +3: 01,8.

Нагадаємо, біатлоніст Підручний в 0,3 секундах від медалі завершив спринт ЧС.

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