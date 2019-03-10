Украинец получил "золото" на Чемпионате мира по биатлону

"Дмитрий Подручный - Чемпион мира!!! Это все, что вам нужно знать о гонке преследования чемпионата мира в Швеции", - говорится в сообщении на сайте Федерации.

Результаты гонки следующие:

1. Дмитрий Подручный (2 + 0 + 0 + 0) 31: 54.1;

2. Йоханнес Тингнес Бе (0 + 1 + 1 + 3) +8,3;

3. Кантен Фийон Майи (2 + 0 + 0 + 1) +17,7;

...

38. Руслан Ткаленко (0 + 2 + 0 + 0) +3: 01,8.

Напомним, биатлонист Подручный в 0,3 секундах от медали завершил спринт ЧМ.