Біатлоніст Підручний в 0,3 секундах від медалі завершив спринт ЧС

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КИЇВ. 10 березня. УНН. У шведському Остерсунді пройшла чоловіча спринтерська гонка в рамках чемпіонату світу з біатлону, передає УНН.

Українська команда була напрочуд близька до завоювання своєї першої нагороди. Дмитро Підручний відстріляв вогневу рубежі на нуль і фінішував 4-м з відстванням від переможця норвежця Йоханнеса Бьо на 16,8 с.

Лише на 0,3 с Підручного обігнав француз Кантен Фійон-Майе, який здобув "бронзу". "Срібло" за росіянином Логіновим.
"Шкода, звичайно, що не вистачило трьох десятих. Але, аналізуючи останнє коло, я не можу сказати, де я втратив і міг би їх відіграти. З перших метрів після кордону я пішов на максимумі, викладався на кожному метрі. І те, що не вистачило ... Так сталося - краще пробігти я не міг", - відзначив Підручний в коментарі сайту "biathlon.com.ua".

Інші троє українців були далекими від провідних сходинок: Руслан Ткаленко став 42-м (1), Артем Тищенко (2) – 81-й, Віталій Труш (3) – 94-й.

Зауважимо, що сьогодні на чемпіонаті світу в Остерсунді - дві гонки переслідування.

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