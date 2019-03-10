Биатлонист Подручный в 0,3 секундах от медали завершил спринт ЧМ

Украинская команда была очень близка к завоеванию своей первой награды. Дмитрий Подручный отстрелял огневые рубежи на ноль и финишировал 4-м с отставанием от победителя норвежца Йоханнеса Бё на 16,8 с.

Лишь на 0,3 с Подручного обогнал француз Кантен Фийон-Майе, получивший "бронзу". "Серебро" за россиянином Логиновым.

"Жаль, конечно, что не хватило трех десятых. Но, анализируя последний круг, я не могу сказать, где я потерял и мог бы их играть. С первых метров после границы я пошел на максимуме, выкладывался на каждом метре. И то, что не хватило... Так случилось - лучше пробежать я не мог", - отметил Подручный в комментарии сайту "biathlon.com.ua".

Остальные трое украинцев были далеки от ведущих ступеней: Руслан Ткаленко стал 42-м (1), Артем Тищенко (2) - 81-й, Виталий Труш (3) - 94-й.

Заметим, что сегодня на чемпионате мира в Остерсунде - две гонки преследования.