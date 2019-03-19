"Челси" обвинил болельщиков "Динамо" в расизме и пожаловался УЕФА

Речь идет о матче 1/8 финала Лиги Европы “Динамо” — “Челси”, который состоялся на прошлой неделе.

“Мы можем подтвердить сообщение о расистских выкриках в адрес одного из наших игроков в последние минуты матча в Киеве. Мы искренне осуждаем такое отвратительное поведение. Информация о данном случаи была передана рефери после окончания матча, а председатель и секретарь клуба поговорили с делегацией УЕФА”, — говорится в сообщении.

Представители лондонского ФК надеются на скрупулезное расследование инцидента со стороны УЕФА.

“Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, и мы обеспечим полное сотрудничество”, — говорится в сообщении ФК.

Напомним, как писал УНН, после разгромного для “Динамо” поражения в матче с “Челси” болельщики столичного клуба потребовали увольнения тренера “бело-синих” Хацкевича.

Также напомним, накануне бывший защитник “Динамо” Владислав Ващук посоветовал Игорю Суркису (президенту ФК — ред.) уйти из футбола. “Так нельзя. Если ты чего-то боишься, этим уже не надо заниматься. Так говорил Валерий Васильевич Лобановский. Не надо. Оставь и уходи”, — сказал футболист.