"Челсі" звинуватив уболівальників "Динамо" в расизмі і поскаржився УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Лондонський футбольний клуб "Челсі" подав скаргу в Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на расистську поведінку вболівальників київського "Динамо", передає УНН з посиланням на заяву клубу.
Йдеться про матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Челсі", який відбувся минулого тижня.
"Ми можемо підтвердити повідомлення про расистські вигуки на адресу одного з наших гравців в останні хвилини матчу в Києві. Ми щиро засуджуємо таку огидну поведінку. Інформація про даний випадок була передана рефері після закінчення матчу, а голова і секретар клубу поговорили з делегацією УЄФА", - йдеться в повідомленні.
Представники лондонського ФК сподіваються на скрупульозне розслідування інциденту з боку УЄФА.
"Ми очікуємо, що УЄФА проведе ретельне розслідування, і ми забезпечимо повне співробітництво", - йдеться в повідомленні ФК.
Нагадаємо, як писав УНН, після розгромної для "Динамо" поразки в матчі з "Челсі" вболівальники столичного клубу зажадали звільнення тренера "біло-синіх" Хацкевича.
Також нагадаємо, напередодні колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук порадив Ігорю Суркісу (президенту ФК - ред.) Піти з футболу. "Так не можна. Якщо ти чогось боїшся, цим вже не треба займатися. Так говорив Валерій Васильович Лобановський. Не треба. Залиш і йди", - сказав футболіст.