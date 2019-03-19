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"Челсі" звинуватив уболівальників "Динамо" в расизмі і поскаржився УЄФА

Київ • УНН

 • 11883 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Лондонський футбольний клуб "Челсі" подав скаргу в Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на расистську поведінку вболівальників київського "Динамо", передає УНН з посиланням на заяву клубу.

"Челсі" звинуватив уболівальників "Динамо" в расизмі і поскаржився УЄФА

Йдеться про матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Челсі", який відбувся минулого тижня.

"Ми можемо підтвердити повідомлення про расистські вигуки на адресу одного з наших гравців в останні хвилини матчу в Києві. Ми щиро засуджуємо таку огидну поведінку. Інформація про даний випадок була передана рефері після закінчення матчу, а голова і секретар клубу поговорили з делегацією УЄФА", - йдеться в повідомленні.

Представники лондонського ФК сподіваються на скрупульозне розслідування інциденту з боку УЄФА.

"Ми очікуємо, що УЄФА проведе ретельне розслідування, і ми забезпечимо повне співробітництво", - йдеться в повідомленні ФК.

Нагадаємо, як писав УНН, після розгромної для "Динамо" поразки в матчі з "Челсі" вболівальники столичного клубу зажадали звільнення тренера "біло-синіх" Хацкевича.

Також нагадаємо, напередодні колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук порадив Ігорю Суркісу (президенту ФК - ред.) Піти з футболу. "Так не можна. Якщо ти чогось боїшся, цим вже не треба займатися. Так говорив Валерій Васильович Лобановський. Не треба. Залиш і йди", - сказав футболіст.

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